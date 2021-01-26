رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي يعلن استقالة حكومته الثانية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي اليوم الثلاثاء تقديم استقالة حكومته الثانية اثر انحسار الأغلبية البرلمانية في مجلس الشيوخ بعد انسحاب أحد مكوناتها الصغيرة.

وذكر قصر (كيجي) مقر رئاسة الحكومة عقب اجتماع خاص لمجلس الوزراء أن كونتي أبلغ الوزراء بقراره التوجه فورا لتقديم استقالته الى رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريللا.

وأضاف أن رئيس الوزراء تقدم بالشكر الى فريق حكومته على ما بذلوه في العمل سويا فيما جدد ممثلو أحزاب الائتلاف الثلاثة في الحكومة - (الخمس نجوم) والحزب (الديمقراطي ) و(أحرار ومستقلون) – دعمهم لرئيس الوزراء المستقيل.

وينتظر أن يتوجه رئيس الوزراء كونتي في تمام الساعة 12 ظهرا الى قصر (الكويرينالى) الجمهوري لتسليم استقالته الى رئيس الجمهورية وفق الأعراف الدستورية ليفتح بذلك الأزمة الحكومية رسميا تمهيدا لمشاورات سياسية بشأن مستقبل الدورة التشريعية وفرص تشكيل حكومة جديدة.

وتأتي هذه الاستقالة بعد أسبوع من حصول حكومة كونتي (يوم 19 يناير) على ثقة مجلس الشيوخ بأغلبية بسيطة تقل خمسة أصوات عن أغلبية مقاعد المجلس البالغة 161 وذلك بعد انسحاب حزب "ايطاليا فيفا" (ايطاليا حية) الذي يشغل 18 مقعدا من الائتلاف الحاكم واستقالة وزيريه من الحكومة الايطالية رقم 66 بعد قيام الجمهورية.