رئيس وزراء بريطانيا يتخذ قرارا اليوم بشأن فرض حجر صحي على الوافدين الجدد إلى بلاده

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن خطة حكومة بلاده المتعلقة بفرض حجر صحي على الوافدين الجدد إلى المملكة المتحدة، بهدف وقف انتشار السلالات الجديدة من فيروس كورونا المستجد من الخارج.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء أن رئيس الوزراء البريطاني سوف يترأس اليوم الثلاثاء، اجتماعا لكبار الوزراء، لبحث الخيارات المتعلقة بعزل الوافدين الجدد في فنادق.

من ناحية أخرى، قال وزير اللقاحات البريطاني، نديم الزهاوي، على شبكة "سكاي نيوز" الاخبارية اليوم الثلاثاء: "سيكون هناك إعلان بخصوص هذه المسألة في وقت لاحق اليوم"، محذرا من أنه من السابق لأوانه أن يفكر المواطنون في حجز عطلات الصيف.

وقد وصل أمس الاثنين إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 66ر3 مليون حالة إصابة، وذلك منذ ظهور أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 51 أسبوعا، بحسب ما أظهرته بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد 98 ألفا و129 حالة. وأشارت البيانات إلى تعافي 8946 شخصا من مرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا.