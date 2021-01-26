جامعة الفيوم المصرية تعلن أسماء الطلاب الحاصلين على لقب الطالب المثالي لعام 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت جامعة الفيوم المصرية عن أسماء الطلاب الحاصلين علي لقب الطالب المثالي لعام 2020، حيث حصل الطالب مليك عادل فرج من كلية طَب الاسنان علي المركز الاول، كما حصلت الطالبة اسماء خالد علي المركز الاول مكرر من كلية طَب البشري.



وقد حصل الطالب عبد الرحمن سيد أحمد من كلية الصيدلية علي المركز الثاني، وشاركه في المركز الطالبة مريم سمير من كلية طَب الأسنان.

وجاء في المركز الثالث كلا من الطالبة سما عادل التواب من كلية العلوم والطالب احمد محمد عادل التواب من كلية الزراعة.

وتتمني جامعة الفيوم المصرية المزيد من النجاح والتفوق للطلاب الحاصلين علي لقب الطالب المثالي لعام 2020.