شكرا لقرائتكم أردوغان وحزبه معارض تركي بارز لأردوغان يستعد لإعلان حزب جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال النائب عن حزب الشعوب الجمهوري التركي المعارض، والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، محرم إنجه، إنه سيعلن عن شعار ونظام وبرنامج حزبه قريباً.

وفي تصريح صحافي الاثنين قال إنجه: "قمنا بتحضير نظام حزبنا، وأنهينا 90% من برنامجه، وتناقشنا في بعض الأمور مع أعضاء الحركة، لقد قمنا بزيارة 49 ولاية من ولاياتنا، والآن نحن في طريقنا إلى الولاية 50، وبعد إتمامنا لزيارة جميع الولايات، سنقوم بالتصريحات الكاملة".

وأشار إنجه إلى انعدام الأمل عند الشعب في الحكومة والمعارضة معاً "الشعب يئس من الحكومة والمعارضة، ولكن المعارضة والحكومة راضيتان عن بعضهما، المعارضة تتهمنا بالتقرب من القصر، والحكومة تقول: سننشئ معارضة وطنية ومحلية، كلتاهما تحاول أن تقف بوجه كل بنية جديدة ستكون أملا للشعب".

واختتم إنجه: "الحكومة راضية عن حكمها، والمعارضة راضية عن معارضتها، لكننا سننقذ شعبنا من هؤلاء، ونؤمّن لهم الديمقراطية".