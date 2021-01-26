محاكمة ترامب: مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ خطوات رسمية تمهيدا لمحاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





Getty Images واجه ترامب تهمة التحريض على التمرد، عندما اقتحم أنصاره مبنى الكونغرس

بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي اتخاذ إجراءات رسمية لمحاكمة الرئيس السابق، دونالد ترامب، إذ قدم الديمقراطيون من مجلس النواب لائحة اتهام ضده.

ويواجه ترامب تهمة التحريض على التمرد، عندما اقتحم أنصاره مبنى الكونغرس في وقت سابق من الشهر الجاري، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

ووافق الديمقراطيون والجمهوريون على تأجيل بدء المحاكمة لمدة أسبوعين، للسماح بموافقة حكومة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، ولكي يتمكن ترامب من أن يعد دفاعا.

وقال بايدن لشبكة "سي إن إن" الإخبارية إنه لا يعتقد أن الديمقراطيين سيحصلون على دعم سبعة عشر عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ، وهي الأصوات التي يحتاجون إليها لإدانة ترامب.

ويعد الرئيس السابق أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة توجه إليه تهمة سوء الإدارة- أو إجراءات العزل- مرتين من جانب الكونغرس الأمريكي.

واتهم مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، ترامب بتشجيع العنف بادعاءاته الكاذبة بتزوير الانتخابات وتحريض حشد من أنصاره على اقتحام مبنى الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني.

كما أيد بعض الجمهوريين محاكمته من خلال تصويت تاريخي.

ماذا سيحدث؟

يواجه ترامب، الجمهوري، حاليا محاكمة في مجلس الشيوخ.

ويعني تأييد أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ إدانة ترامب.

وإذا أدين ترامب، يمكن لأعضاء مجلس الشيوخ التصويت أيضا على منعه من تولي أي منصب عام مرة أخرى.

متى تبدأ المحاكمة؟

من المقرر أن تبدأ محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ الشهر المقبل.

وأرسلت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، في 25 يناير/كانون الثاني، لائحة اتهام ترامب بالتحريض إلى مجلس الشيوخ بعد موافقة مجلس النواب عليها.

ووفقا للدستور، تبدأ إجراءات المحاكمة بحلول الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي في اليوم التالي.

بيد أن تشاك شومر، زعيم الأغلبية الجديد في مجلس الشيوخ، وافق على طلب تقدم به الزعيم الجمهوري ميتش ماكونيل من أجل إتاحة المزيد من الوقت. وسوف تبدأ المحاكمة نفسها في التاسع من فبراير/شباط.

Getty Images

هل يمكن محاكمته الآن بعد مغادرة منصبه؟

لم يحدث ذلك من قبل، لذا فهي خطوة لا سابق لها ولا ينص عليها دستور الولايات المتحدة.

وكانت إجراءات محاكمة ضد الرئيس ريتشارد نيكسون قد انتهت عندما استقال عام 1974.

لذلك يمكن أن يرفع ترامب قضيته إلى المحكمة العليا، مدعيا أن محاكمته كانت غير دستورية.

وكان بعض المسؤولين في المناصب الأدنى مرتبة قد حوكموا بعد تركهم مهام مناصبهم.

هل سيُدان ترامب في مجلس الشيوخ؟

يشغل الديموقراطيون نصف المقاعد المئة فقط، لذا سيتطلب الأمر تصويت 17 جمهوريا ضد شخص ينتمي لحزبهم.

وتعد هذه نسبة أصوات مرتفعة بالنسبة للحزب الذي ظل إلى حد كبير مخلصا علنا لترامب.

بيد أن 10 جمهوريين في مجلس النواب أيدوا إجراءات المحاكمة، وأشار اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ إلى أنهما منفتحان على ذلك.

حتى ميتش ماكونيل يقول إنه لم يقرر بعد بماذا يصوت.

هل يمكن لترامب الترشح للرئاسة مرة أخرى إذا أدين؟

إذا أدين ترامب من قبل مجلس الشيوخ، يمكن للنواب إجراء تصويت آخر لمنعه من الترشح في الانتخابات على المنصب مرة أخرى، وكان ترامب قد أشار إلى إمكانية ترشحه للرئاسة في عام 2024.

قد تكون هذه أكبر نتيجة لهذه المحاكمة.

وإذا أدين ترامب، فستكون ثمة حاجة إلى أغلبية بسيطة من أعضاء مجلس الشيوخ لمنع ترامب من تولي "أي منصب شرفي أو ثقة أو ربحي في الولايات المتحدة".

لذا يعد تصويت 50 عضوا في مجلس الشيوخ فضلا عن تصويت نائبة الرئيس، كامالا هاريس، كافية لكبح آمال ترامب في السلطة السياسية.

وقد يروق ذلك لجمهوريين يأملون في الترشح للرئاسة في المستقبل، وأولئك الذين يريدون خروج ترامب من الحزب.

White House via Twitter

ما هي المزايا الأخرى؟

تحدث البعض عن فقدان ترامب للمزايا الممنوحة لأسلافه من الرؤساء الأمريكيين بموجب قانون الرؤساء السابقين لعام 1958، والتي تشمل معاشا تقاعديا وتأمينا صحيا، وربما تفاصيل أمنية مدى الحياة يتحملها دافعو الضرائب.

وعلى الرغم من ذلك من المرجح أن يحتفظ ترامب بهذه المزايا إذا أدين بعد مغادرته مهام منصبه.

متى كانت أول محاكمة لترامب؟

كانت بسبب تعاملاته مع أوكرانيا، رغم نفيه ارتكاب أي مخالفة.

واتُهم ترامب بالضغط على زعيم البلاد لفتح تحقيق مع بايدن، منافسه البارز في ذلك الوقت لرئاسة البيت الأبيض، وابنه هانتر.

ويبدو أن ترامب استخدم المساعدة العسكرية وسيلة للضغط، وحاكمه مجلس النواب، ثم برأه مجلس الشيوخ الذي كان يسيطر عليه الجمهوريون.