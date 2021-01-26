في 7 معلومات.. تفاصيل مبادرة البنك الزراعي لإسقاط ديون صغار المزارعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أتاح البنك الزراعي المصري خلال الأسبوع الجاري مبادرة جديدة لتسوية مديونيات متعثرة بقيمة 6.3 مليار جنيه على مئات الآلاف من صغار المزارعين؛ بهدف دعم القطاع الزراعي في مصر.

وتمكن العملاء المتعثرين بالقطاع من التعامل مجددًا مع القطاع المصرفي، وإعادتهم للعمل والإنتاج بما يُسهم في توفير فرص أكبر للكسب وخلق فرص للعمل.

ومبادرة البنك الزراعي المصري لتسوية مديونيات متعثرة على المزارعين جاءت بعد إجرائه تسوية ديون لأكثر من 32 ألف عميل بما يزيد قيمته عن 1.1 مليار جنيه وفقاً للشروط في مبادرة البنك المركزي التي تنتهي الشهر بعد المقبل.

كما أجرى البنك الزراعي تسويات متعثرة خلال آخر 3 سنوات بمبادرات ذاتية بهدف إعادة هيكلة مديونيات المتعثرين ومساعدتهم على السداد.

ويعرض الخليج 365 7 معلومات عن مبادرة البنك الزراعي الجديدة لتسوية وإسقاط ديون المتعثرين من صغار المزارعين:

1- تبلغ إجمالي المديونيات المتعثرة المقرر تسويتها 6.3 مليار جنيه.

2- عدد المستفيدين من المبادرة يبلغ 328 ألف عميل.

3- يسقط البنك تلقائيا المديونيات المتعثرة على العملاء الذين يبلغ أصل مديونياتهم من 25 ألف جنيه أو أقل ليستفيد منها 307 آلاف متعثر من صغار المزارعين.

4- يتيح البنك للعملاء المتعثرين الذين تبلغ مديونياتهم فوق 25 ألف جنيه بسداد 50٪؜ من أصل المديونية مقابل إسقاط 50% من المديونية، بالإضافة للفوائد المهمشة ليستفيد منها 21 ألف عميل.

5- تستمر المبادرة حتى نهاية يونيو القادم.

6- يستفيد من المبادرة العملاء المتعثرون المثبتون في سجلات البنك حتى نهاية سبتمبر 2020.

7- تهدف المبادرة لإسقاط كافة العوائد المتراكمة بعد التعثر والحذف من القوائم السلبية للبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة بين البنك والعميل أو الأحكام (إن وجدت).