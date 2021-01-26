المكسيك رابع دولة تتخطى حاجز الـ 150 ألف وفاة بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في المكسيك 150 ألف حالة، لتصبح بذلك رابع دولة في العالم تتخطى هذا الحاجز القاتم.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة المكسيكية أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن مرض كوفيد19- الذي يسببه الفيروس منذ بدء الوباء قد ارتفع إلى 150 ألفا و273 حالة.

وتم تسجيل أكبر عدد من الوفيات في البلاد في فترة 24 ساعة يوم الخميس الماضي، والذي بلغ 1803 حالات.

يشار إلى أن الكثير من المستشفيات في المكسيك ممتلئة بمصابي كورونا.

وأعلن الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أول أمس الأحد أنه ثبتت إصابته بفيروس كورونا وأنه يعالج من أعراض خفيفة.