خسائر إيران تتجاوز 90 مليار دولار في السنوات الثمانية الأخيرة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 يناير 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 26 - يناير - 2021 12:49 مساءً

يواجه النظام الإيراني شبح الانهيار في ظل الأزمات الاقتصادية الحادة والغير مسبوقة التي يتعرض لها بسبب تفشي فيروس كورونا والعقوبات الأمريكية التي فرضت قبل عامين.

وكشف رئيس الغرفة التجارية الإيرانية، مسعود خوانساري، الإثنين أن بلاده فقدت استثمارات بنحو 90 مليار دولار خلال الثمان سنوات الأخيرة، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي في تراجع مستمر في ظل زيادة معدل التضخم ونسبة الفقر.

وقال خوانساري، أن ”نحو 90 مليار دولار من أموال الاستثمارات خرجت من البلاد خلال الفترة (2012-2020)، بينما أصبح 35% من المواطنين تحت خط الفقر خلال العشر سنوات الأخيرة“.

وأوضح ”خوانساري“ خلال لقاء جمعه برئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف؛ إن ”معدل التضخم في إيران يشهد زيادة غير مسبوقة، حتى أصبحت إيران من بين أكثر الدول ارتفاعا لمعدل التضخم“.

وبين أن الوضع الاقتصادي لطهران يتمثل في ”تقلص حجم الاقتصاد، وزيادة نسبة الفقر، وانحدار منحنى الاستثمارات؛ ما يعني أن الاقتصاد الإيراني قد وصل إلى الحد الأدنى في اقتصاديات العالم“.

واعتبر أن ”إيران فشلت في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث سجل معدل جذب الاستثمار الأجنبي في البلاد أقل نسبة في عام 2019 بحسب إحصاءات حكومية“ وفق ما نقلت عنه إذاعة ”دويتشه فيله فارسي“.

وكانت عدد من كبرى الشركات العالمية في العديد من المجالات قد أعلنت انسحابها من الاستثمار في الأسواق الإيرانية، بينما زادت حركة خروج الاستثمارات الأجنبية من إيران عقب فرض السلطات الأمريكية حزمة من العقوبات على مختلف القطاعات الاقتصادية لطهران.