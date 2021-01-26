ترامب يؤسس مكتبا في فلوريدا لإدارة علاقاته

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 يناير 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الاثنين، عن تأسيس مكتب رسمي في مقاطعة بالم بيتش في ولاية فلوريدا للإشراف على علاقاته، وفقا لما نقلته شبكة “فوكس نيوز” الأميركية.

وذكر بيان صادر عن “مكتب الرئيس السابق” أنه سيدير مراسلات ترامب والبيانات العامة وظهوره العلني والنشاطات الرسمية الأخرى.

وسيعمل المكتب على أيضا على “دعم مصالح الولايات المتحدة.. ومواصلة الدفع بأجندة إدارة ترامب من خلال حشد التأييد والتنظيم والنشاطات العامة”.

وأتى الإعلان بعد أن سلم تسعة نواب لائحة الاتهامات بحق ترامب إلى مجلس الشيوخ، ويواجه ترامب تهمة “التحريض على العنف” في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول التابع للكونغرس في السادس من يناير.

وستبدأ محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ في الأسبوع الذي يبدأ في 8 فبراير.