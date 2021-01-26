حاكم دبي يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد المعينين لدى الإمارات

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 يناير 2021

تسلم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، في قصر الوطن بأبوظبي، أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد المعينين لدى الدولة.



حضر مراسم التسليم الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وقام عدد من سفراء الدولة المعينين لدى الدول الشقيقة والصديقة بأداء اليمين القانونية أمام سموه.