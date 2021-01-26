الصحة العالمية تحذر من اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء بسبب اللقاحات ضد كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 يناير 2021

حذرت منظمة الصحة العالمية الاثنين من أن الهوة تتسع بين الأغنياء والفقراء بشأن الحصول على اللقاحات، مشيرة إلى أنها لا تزال بحاجة إلى 26 مليار دولار لآليتها الرامية إلى تسريع نشر أدوات مكافحة كوفيد-19 في العالم.



وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس مستشهدا بدراسة جديدة لغرفة التجارة الدولية، إن "القومية في مجال اللقاحات قد تكلف الاقتصاد العالمي ثمنا غاليا يصل إلى 9200 مليار دولار".

وأضاف أن "نحو نصف هذا المبلغ، أي 4500 مليار دولار، ستتكبده الاقتصادات الأكثر ثراء".