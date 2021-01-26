الارشيف / اخبار العالم

حكام الإمارات يهنئون رئيس الهند بيوم الجمهورية

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن حكام الإمارات يهنئون رئيس الهند بيوم الجمهورية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 يناير 2021

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تهنئة إلى فخامة رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند وذلك بمناسبة يوم الجمهورية لبلاده.

 

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي" والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة رئيس جمهورية الهند.

 

وبعث  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا