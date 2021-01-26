المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض يحذر من مرحلة حرجة تمر بها أفريقيا

المناطق- الرياض

حذر المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها التابع للاتحاد الأفريقي، من “مرحلة حرجة” تمر بها القارة الأفريقية جراء تفشي وباء كورونا مع إعادة فتح الاقتصادات واستئناف السفر.

وقال مدير المركز جون نكينجاسونج إن “القارة الأفريقية تمر بمرحلة حرجة من تفشي الوباء” داعياً للانتباه من انتشار العدوى مع إعادة فتح الاقتصادات واستئناف السفر.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في القارة الأفريقية إلى 3.4 مليون حالة فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالوباء في أفريقيا 84 ألفاً.