انت الان تتابع خبر الاعلان عن حصيلة 'الدراجات النارية' المحجوزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف مدير المرور العامة اللواء الحقوقي طارق اسماعيل حسين اليوم الثلاثاء، في تصريحات صحفية تابعتها " الخليج 365" ان مفارز المرور في العاصمة بغداد قد حجزت 2000 دراجة مخالفة خلال اليومين الماضيين.