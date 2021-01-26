انت الان تتابع خبر الاعلان عن حصيلة 'الدراجات النارية' المحجوزة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشف مدير المرور العامة اللواء الحقوقي طارق اسماعيل حسين اليوم الثلاثاء، في تصريحات صحفية تابعتها " الخليج 365" ان مفارز المرور في العاصمة بغداد قد حجزت 2000 دراجة مخالفة خلال اليومين الماضيين.
واشار مدير المرور الى ان قرار محاسبة الدراجات النارية جاء لتسببها في الكثير من المشاكل والحوادث المرورية، حيث ستستمر المفارز المرورية باداء واجباتها في حجز الدراجات المخالفة، لافتا الى ان مديرية المرور العامة تواجه ضغوطاً بشأن محاسبة الدراجات النارية والستوتة والتكتك.