ضبط هاونات في احد البزول بكركوك

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، ضبط هاونات في احد البزول بمحافظة كركوك.



وقالت المديرية في بيان تلقت "الخليج 365" نسخة منه، انه "تاكيدا لنهجها في الوصول الى كافة مخابيء اسلحة وعتاد داعش الارهابي، وبمعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم لعمليات كركوك، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٨ وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة الالي ٣١، من ضبط هاونات عدد(٢)١٢٠ملم في مخباه في احد البزول من مخلفات عصابات داعش الارهابي في منطقه دوبزلي ناحية شوان بمحافظة كركوك".

واضاف البيان انه "تم التعامل معها وفق السياقات والضوابط المعمول بها".