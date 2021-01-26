مصرف يمنح 50 مليون دينار قروض للبناء

بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرشيد الثلاثاء، عن استئنافه ترويج منح قروض تصل الى (٥٠) مليون دينار كحد اعلى للمواطنين.

واوضح المكتب الاعلامي لمصرف الرشيد، في بيان حصلت عليه "الخليج 365"، ان القرض يمنح للمواطنين لغرض "البناء - اضافة البناء".

واضاف البيان ان التعليمات تضمنت تقديم اجازة بناء في حالة البناء، واضافة البناء اصولية لا تقل مدة نفاذها المتبقية ٨ اشهر اعتبارا من تاريخ تقديم طلب الحصول على القرض، علمآ أن مدة القرض ١٥ سنة اعتبارآ من تاريخ وضع الدفعة الاولى تحت تصرف المواطن المقترض.