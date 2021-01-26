شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حكام الإمارات يهنئون رئيس الهند بيوم الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تهنئة إلى فخامة رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند وذلك بمناسبة يوم الجمهورية لبلاده.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي" والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة رئيس جمهورية الهند.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند.