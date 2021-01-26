شكرا لقرائتكم خبر عن «شغب» في هولندا ولبنان وبايدن يأمل بمناعة جماعية في الصيف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

عرفت هولندا ليل الثلاثاء، موجة ثانية من أعمال عنف نفذها معارضون لقرار حظر التجول الذي من شأنه لجم انتشار جائحة «كوفيد-19»، كما خرجت تظاهرات في لبنان، فيما يتوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن تأمين المناعة الجماعية في وجه الفيروس بحلول الصيف المقبل في الولايات المتحدة.

وتسبب قرار حظر التجول الذي فرض منذ نهاية الأسبوع الماضي في هولندا للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، بأعمال شغب مع مواجهات بين محتجين والقوى الأمنية وأعمال تخريب طالت متاجر في مدن أمستردام وروتردام ولاهاي الرئيسية فضلاً عن مدن أصغر مثل هارلم واميرسفورت وخيلين ودين بوش.

وأوقف أكثر من 70 شخصاً، الاثنين، حتى الساعة «22,00 بتوقيت جرينتش» بحسب التلفزيون الهولندي العام «نوس».

ومساء الاثنين، أعلن رؤساء بلديات مدن عدة أنهم سيتخذون إجراءات طوارئ في محاولة لتجنب اضطرابات جديدة. فقد أصدر رئيس بلدية روتردام أحمد أبو طالب مرسوماً يسمح للشرطة بتكثيف عمليات التوقيف.

وكانت الشرطة أوقفت في ليل الاثنين 250 شخصاً في مدن عدة. وندد رئس الوزراء مارك روته بـ«العنف الإجرامي» معتبراً أنها «أسوأ أعمال شغب في غضون أربعين عاماً».

وأضاف: «هذا لا يمت بصلة إلى النضال من أجل الحرية. نحن لا نتخذ هذه الإجراءات كلها لمجرد الاستمتاع. نقوم بذلك لمكافحة فيروس والفيروس هو الذي يخطف حريتنا راهناً».

إلى ذلك، شهدت طرابلس كبرى مدن شمال لبنان أعمالاً مماثلة، الاثنين، ورشق المحتجون سرايا طرابلس بالحجارة وأحرقوا إطارات، وتطورت الاحتجاجات لاحقاً إلى مواجهات مع القوى الأمنية مع استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وأفاد الصليب الأحمر اللبناني بإصابة أكثر من 30 شخصاً بجروح، تم نقل ستة منهم إلى المستشفيات. وكانت السلطات اللبنانية مددت الإغلاق العام التام حتى الثامن من شباط/فبراير.

لقاحات ومتحورات

ونفد صبر سكان العالم من جائحة تحرمهم منذ سنة من حرياتهم. ففي فرنسا التي فرضت منذ فترة حظر تجول ليلياً، تدرس الحكومة خلال الأسبوع الحالي إمكان فرض إغلاق محتمل سيكون الثالث منذ بدء الجائحة.

وتتواصل القيود أو تشدد في وقت بدأت فيه حملات التلقيح منذ شهر. وأعطيت أكثر من 63,5 مليون جرعة من اللقاحات لأشخاص في ما لا يقل عن 68 بلداً أو منطقة. وأسفر «كوفيد-19» عن وفاة ما لا يقل عن 2,1 مليون شخص وإصابة أكثر من 99,1 مليون وفق حصيلة لوكالة «فرانس برس»، الاثنين.

وتجاوزت المكسيك، الاثنين، عتبة 150 ألف وفاة فيما تبقى الولايات المتحدة أكثر الدول تسجيلاً للوفيات مع ما يزيد على 420 ألفاً.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الاثنين، «أنا على ثقة من أننا سنكون اقتربنا بحلول الصيف من مناعة جماعية». ورداً على سؤال حول الموعد الذي يمكن فيه لكل الأمريكيين الراغبين، الحصول على اللقاح قال بايدن «في الربيع».

وشكل ذلك بارقة أمل في وقت خففت فيه ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعض قيودها مع تحسن طفيف في وضع المستشفيات. وكانت أكثر ولايات البلاد تعداداً للسكان فرضت مطلع كانون الأول/ديسمبر إجراءات تمنع التجمعات والنشاطات غير الأساسية.

ويدخل الثلاثاء، حيز التنفيذ فحص «كوفيد-19» الإلزامي لأي مسافر يصل إلى الولايات المتحدة بالطائرة. وفي نيوزيلندا تتوقع رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن أن تبقى حدود البلاد مقفلة «لجزء كبير من هذه السنة».

وازدادت أهمية التلقيح مع ظهور نسخ جديدة من فيروس «كورونا» المستجد يعتقد أنها أكثر عدوى وفتكاً.

وفي هذا الإطار أعلنت شركة «موديرنا» الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية التي طورت أحد اللقاحات المتوافرة، الاثنين، أن منتجها فعال ضد النسخة البريطانية وبدرجة أقل ضد النسخة الجنوب إفريقية.

وأكدت «فايزر وبيونتيك» اللتان صنعتا اللقاح الرئيسي المستخدم في العالم، أن هذا الأخير فعال في وجه التحول «ان501يو» الذي تتضمنه النسخة البريطانية ما يجعلها أشد عدوى على ما يبدو.

علاجات

وتصطدم حملات التلقيح كذلك بتأخر في التسليم ما يثير الغضب في أوروبا. واتصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الاثنين، برئيس مجلس إدارة «أسترازينيكا» مطالبته بالإيفاء بعمليات التسليم المتفق عليها. وباشرت بولندا، الاثنين، تلقيح من هم فوق سن السبعين آسفة للتأخر الحاصل في تسليم لقاحات «موديرنا».

وبموازاة التلقيح ثمة أمل أيضاً على صعيد العلاجات. وفي هذا الإطار أعطت اليونان الضوء الأخضر لاستخدام «الكولشيسين» بعدما أظهرت دراسة كندية نتائج إيجابية لهذا العقار المضاد للالتهابات.

وفي حديقة حيوانات سان دييغو في ولاية كاليفورنيا تمت معالجة غوريلا مسنة أصيبت بإحدى نسخ فيروس كورونا المستجد، باستخدام دواء تجريبي يستند إلى أجسام مضادة مركبة.

إصابات حول العالم

وأظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية، الثلاثاء، أن ألمانيا سجلت 6408 إصابات جديدة بفيروس «كورونا»، لترتفع إجمالاً إلى مليونين و148077. وأظهرت بيانات المعهد أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 52990 بعد رصد 903 وفيات جديدة.

وأظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، تراجع الإصابات الجديدة بالفيروس في الصين مع انخفاض الحالات في أشد إقليمين تضررا فيها دون العشرة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في 25 يناير/كانون الثاني انخفاضاً من 124 إصابة في اليوم السابق. ويبلغ حالياً إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض «كوفيد-19» في البر الرئيسي الصيني 89197 حالة بينما ارتفع مجمل الوفيات وفاة واحدة إلى 4636، في أول زيادة منذ 13 يناير/ كانون الثاني.

وسجلت وزارة الصحة المكسيكية، الاثنين، 8521 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس و659 وفاة ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و771740 والوفيات إلى 150273. وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.