شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الملياردير المكسيكي كارلوس سليم بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مكسيكو-أ.ف.ب

أعلنت عائلة الملياردير وقطب الاتصالات المكسيكي كارلوس سليم البالغ 80 عاماً، الاثنين، أنّه يخضع للعلاج بعد إصابته بفيروس «كورونا» المستجدّ، مطمئنة في الوقت نفسه إلى أنه يعاني أعراضاً خفيفة.

وقال ابن الملياردير إنّ والده «بحالة جيّدة ويتحسّن بشكل جيّد جداً من كوفيد-19 بعد أسبوع من الأعراض الخفيفة».

وتقدّر ثروة سليم الذي يتحدّر من أصل لبناني ويملك شركة الاتصالات العملاقة «أمريكا موفيل» بنحو 59,9 مليار دولار، وفقاً لمجلة «فوربس»، ما يجعله أغنى رجل في أمريكا اللاتينية.

ويساهم الملياردير من خلال مؤسسته الخيرية في تمويل الإنتاج المشترك في المكسيك والأرجنتين للقاح شركة «استرازينيكا» وجامعة «أوكسفورد» المضادّ لـ«كوفيد-19»، وذلك بهدف توزيعه في أمريكا اللاتينية. وجاء إعلان عائلة سليم غداة تغريدة للرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور كشف فيها عن إصابته بفيروس «كورونا» المستجدّ، مشيراً إلى أنّه يعاني أعراضاً خفيفة.