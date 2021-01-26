شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب يحاكي الحرب.. القوات الجوية التايوانية تستعرض قوتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تايوان-رويترز

حلقت طائرات القوات الجوية التايوانية في السماء، الثلاثاء، في تدريب يحاكي الحرب مستعرضة قوتها واستعدادها بعد أن اخترقت عشرات الطائرات الصينية منطقة الدفاع الجوي للجزيرة مطلع الأسبوع.

وتايوان، التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها، في حالة استنفار منذ توغل واسع النطاق لمقاتلات وقاذفات صينية قادرة على حمل رؤوس نووية في القطاع الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة يومي السبت والأحد والذي تزامن مع دخول مجموعة حاملة طائرات أمريكية بحر الصين الجنوبي.

وعادة ما ترسل القاعدة الجوية في مدينة تاينان بجنوب تايوان الطائرات لاعتراض القوات الجوية الصينية.

وقال الكولونيل التايواني لي تشينج-شي لـ«رويترز» إن الطائرات عادة ما تحلق مسلحة بصواريخ «سايدويندر» أمريكية الصنع وصواريخ «سكاي سوورد» التايوانية عندما تتصدى للطائرات الصينية، مضيفاً أنها قادرة على التعامل «في أي وقت». وقال خلال زيارة نظمتها الحكومة للقاعدة «نحن جاهزون... لن نتخلى عن شبر واحد من أراضينا».