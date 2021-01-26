شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الثلاثاء، أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد المعينين لدى الدولة. واستقبل سموه السفراء بقصر الوطن في أبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.