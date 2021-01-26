شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس الهند بيوم الجمهورية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند وذلك بمناسبة يوم الجمهورية لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس جمهورية الهند.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند.



(وام)