شكرا لقرائتكم خبر عن عباس عبيد مدرباً للصناعات العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي الصناعات العراقي مع عباس عبيد مدرباً لفريقها الكروي الأول خلفاً للمدرب السابق عماد عودة الذي قدّم استقالته بعد انتهاء الجولة الماضية.

ويسعى عبيد إلى انتشال فريق الصناعات الكهربائية من المركز الأخير الذي يقف فيه الآن من خلال التعاقد مع محترف أرجنتيني وآخر من القارة الإفريقية، فضلاً عن بعض اللاعبين من فرق الدوري العراقي، عندما يتم فتح باب الانتقالات الشتوية.

وقال عبيد، إن المهمة صعبة جداً وتتطلب تضافر الجهود من قبل الجميع حتى نستطيع أن نعمل على تغيير وضع الفريق من جميع الجوانب ولا سيما النفسية حتى نتمكن من إعادة الثقة للاعبين لكي يتمكنوا من تحقيق النتائج الجيدة. مبيناً، أن المباريات الأربع المتبقية للفريق في المرحلة الأولى ستساعد على إيجاد أسلوب جديد للفريق، ولكن في المرحلة الثانية سيكون الوضع مختلفاً، بعد وصول المحترفين.

يذكر أن عباس عبيد لاعب سابق في المنتخب العراقي، وسبق له العمل مدرباً مساعداً مع المنتخب الأولمبي، وكذلك مع فريق الشرطة العراقي برفقة المدرب عبد الغني شهد، فضلاً عن ذلك يعد عبيد من أفضل المحللين الكرويين للمباريات في القنوات الفضائية العراقية.