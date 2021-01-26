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جوردي ألبا: لست كما يراني الناس

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شكرا لقرائتكم خبر عن جوردي ألبا: لست كما يراني الناس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال جوردي ألبا نجم إنه يعرف بأنه واحد من أكثر اللاعبين كرهاً في كرة القدم وأضاف:«من الطبيعي أن يشعر الناس بكرهي ويعتقدون أن شخصيتي هي التي أقدمها في الملعب، البعض الآخر يعرف من أنا فعلاً، شخص متواضع جداً يثمن كل شيء في الحياة، اللاعب جوردي لا يمت بصلة على الإطلاق لجوردي الإنسان أو جوردي مع زملائه، صحيح أن طريقة لعبي سمجة لذا أتفهم كره الناس لي». 
وعن زميله قال:«شراكتي مع ميسي في الملعب طبيعية ولا نتمرن عليها قبل المباريات، أمرر له لأنني أعرف أنه سيستلم الكرة ويشكل خطراً على الخصم، أحاول أيضاً التمرير لزملاء آخرين غير ميسي، التمرير صعب في برشلونة لأن خصومنا يضيقون المساحات أكثر أمامنا لكنني أحصل على الكثير من الكرات وآمل أن أصنع تمريرات حاسمة أكثر».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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