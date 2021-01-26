شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة العامة لمجلس النواب للاستماع إلى بيانى وزيرى الخارجية والطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب والتى من المقرر فيها الاستماع الى بيان كل من سامح شكرى وزير الخارجية ومحمد منار وزير الطيران عن موقف كل وزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وعقب كل بيان يتم إجراء مناقشات من النواب ثم يتم احالة البيان الى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس.

تأتي هذه الجلسات استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، في ضوء قراره إستدعاء حكومة استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضي الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزارء.

ويختتم المجلس جلسات الأسبوع الجارى يوم الأربعاء بالاستماع إلى بيان الدكتورة ايناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.