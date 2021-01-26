شكرا لقرائتكم خبر عن "تشريعية النواب" تناقش اتفاقية ومشروعى قانونين بشأن "لجان المنازعات" ورسوم التوثيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعين مساء اليوم الثلاثاء، يتناول الاجتماع الأول نظر مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول العادي.

وتناقش اللجنة خلال لاجتماع الثاني، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 17 لسنة 2021 بشأن الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذي الموقع فى القاهرة بتاريخ 14 يونيو 2001 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا الذى عدل بتاريخ 10 مايو 2012 وعدل مرة أخرى من خلال مذكرات شفهية متبادلة فى 2015 بشأن خط الائتمان الإيطالي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصندوق الاجتماعى للتنمية سابقا لتمويل المشروعات الصغيرة الموقع فى القاهرة بتاريخ 2/11/2020، «من حيث طريقة إقرارها».

كما تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (70) لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.