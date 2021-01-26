الدفعة الأولى من اللقاح ضد كورونا في مراكش.. مطالب لوزارة الصحة بمراجعة السن الأدنى للأطر الصحية المستفيدة منه

جدة - عبدالحي حسين - عقب وصول الدفعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا إلى مدينة مراكش، دعت الجامعة الوطنية للصحة، في جهة مراكش – آسفي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الثلاثاء، وزارة الصحة، إلى “مراجعة قرارها بخصوص السن الأدنى للأطر الصحية المستفيدة من عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، مع تقديم كافة الضمانات لمرور هذه العملية في أحسن الظروف”.

وعبرت الجامعة نفسها عن استغرابها من “تحديد سن الأربعين سنة كحد أدنى لتلقيح الأطر الصحية”، مبرزة أن ذلك سيساهم في “إقصاء فئات عريضة منها، خصوصا في المستشفيات الجامعية”، مطالبة “بأن يشمل التلقيح في المرحلة الأولى ضد فيروس كورونا المستجد جميع الفئات العمرية للعاملات، والعاملين في قطاع الصحة، بالإضافة إلى مستخدمي شركات المناولة باعتبارهم في مواجهة مباشرة، ومستمرة مع الوباء”.

وقالت الجامعة الوطنية للصحة، عبر بلاغ لها، إنها “لم تسجل أي تعبئة داخل المركز الاستشفائي الجامعي في مراكش بخصوص عملية التلقيح”، مشددة على “غياب أي تواصل مع الأطر الصحية بمختلف فئاتها، ومواقع عملها، كما لم تقم إدارة المركز بأية محاكاة “SIMULATION” لهذه العملية داخل المركز”.

وفي المقابل، عبر المصدر نفسه عن تنديده بما أسماه “غياب تعبئة بخصوص عملية التلقيح ضد كورونا بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، وأي تواصل لإدارته مع الأطر الصحية بمختلف فئاتها، ومواقع عملها حول هذه العملية”.