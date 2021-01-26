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العثور على جثة باكستاني داخل شقته في طنجة – صورة

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يونس الميموني 0 تبليغ

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جدة - عبدالحي حسين - داهمت عناصر الأمن، التابعة للدائرة السابعة في مدينة طنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، شقة في حي الإدريسية، بعد انبعاث رائحة تحلل جثة.

وحسب مصدر مطلع، فإن جيران الشقة المذكورة، أزعجتهم رائحة كريهة، كانت تنبعث منها، فأبلغوا عن ذلك، إذ حلت عناصر الأمن في عين المكان، حيث عثر على جثة في بداية التحلل.

وحسب المصدرذاته، فإن الهالك وهو من جنسية باكستانية، في الأربعينات من عمره، وكان قد اختفى عن الأنظار، منذ أربعة أيام، حسب ما صرح به جيرانه.

يذكر أن تحقيقا فتح في القضية، من أجل معرفة ملابسات الحادث، فيما نقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات دوق دي طوفار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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