العثور على جثة باكستاني داخل شقته في طنجة – صورة

جدة - عبدالحي حسين - داهمت عناصر الأمن، التابعة للدائرة السابعة في مدينة طنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، شقة في حي الإدريسية، بعد انبعاث رائحة تحلل جثة.

وحسب مصدر مطلع، فإن جيران الشقة المذكورة، أزعجتهم رائحة كريهة، كانت تنبعث منها، فأبلغوا عن ذلك، إذ حلت عناصر الأمن في عين المكان، حيث عثر على جثة في بداية التحلل.

وحسب المصدرذاته، فإن الهالك وهو من جنسية باكستانية، في الأربعينات من عمره، وكان قد اختفى عن الأنظار، منذ أربعة أيام، حسب ما صرح به جيرانه.

يذكر أن تحقيقا فتح في القضية، من أجل معرفة ملابسات الحادث، فيما نقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات دوق دي طوفار.