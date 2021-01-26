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طنجة تستقبل جرعات اللقاح ضد كورونا في مستودع الأموات الجديد – صور وفيديو

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يونس الميموني 0 تبليغ

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جدة - عبدالحي حسين - شهدت طنجة، مساء أمس الاثنين، وصول جرعات اللقاح المضاد لكورونا، التي وضعت مباشرة في محطة للتخزين.

العملية، التي قادتها المديرة الجهوية للصحة، والكاتب العام لولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، شملت تخزين كمية من جرعات اللقاح المضاد لكورونا في مستودع الأموات الجديد.

ومنع صحافيو المواقع الإخبارية من تغطية الحدث، ما خلف سخطا واسعا في صفوفهم، بلإضافة إلى غياب أي معلومة من طرف مندوبية الصحة في الجهة حول كمية اللقاح.

وخلق الحدث المذكور استنفارا أمنيا كبيرا، إذ حضرت عناصر الدرك الملكي، والأمن لحماية اللقاح، ومرافقته لمراكز التخزين.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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