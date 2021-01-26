طقس اليوم الثلاثاء.. سماء غائمة وكتل ضبابية

جدة - عبدالحي حسين - تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية بسماء غائمة جزئيا في أقصى الشمال الغربي مع احتمال نزول قطرات مطرية محليا خلال الصباح.

كما ستتشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية على السواحل الاطلسية الشمالية والوسطى والجنوبية، مع طقس مستقر بباقي المناطق وسماء صافية الى قليلة السحب ، فيما سيبقى الطقس باردا نسبيا بمناطق الاطلس.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة، شمالية إلى شرقية بالاقاليم الصحراوية ، وضعيفة من القطاع الشمالي الى متقلبة بباقي المناطق .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و06 درجات بالمرتفعات ، وما بين 05 و 10 درجات بكل من السايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وما بين 08 و 14 درجة بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى وسوس والساحل المتوسطي وما بين 12 و 18 بالاقاليم الجنوبية .

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 08 و 14 درجة بالمرتفعات، وما بين 14 و 20 درجة بالساحل المتوسطي وبالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسواحل والسهول الشمالية وما بين 20 و 25 درجة بسوس والشياضمة والسفوح الجنوبية الشرقية و شمال غرب الأقاليم الجنوبية، و ستكون ما بين 24 و29 درجة بأقصى جنوب البلاد .

وسيكون البحر قليل الهيجان الى هائج بالساحل المتوسطي بين السعيدية والحسيمة ، وهادئا الى قليل الهيجان بين الحسيمة وسبتة ، ثم سيصبح قليل الهيجان خلال الليل ، وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز ، وهائجا الى قوي الهيجان على السواحل الاطلسية بين الصويرة وطانطان ، وهائجا بباقي السواحل.