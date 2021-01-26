ساكنة ضواحي ميدلت في مسيرة احتجاجية على الأقدام- صور

جدة - عبدالحي حسين - خرج سكان دواوير أيت مديوال جماعة ايت تمليل عمالة ازيلال للإحتجاج، أمس الإثنين، في مسيرة حاشدة تضم اكثر من 500 مواطن و مواطنة.

وأوضح الناشط الحقوقي محمد الميلودي عضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن عددا كبيرا من سكان الدواوير المذكورة، والتي بلغ عددهم أزيد من 500 شخص، نظموا مسيرة على الأقدام لحوالي 40 كلمترا، بسبب الإقصاء و التهميش التي تعاني منه المنطقة منذ سنوات، بحسب قولهم.

وأضاف المصدر داته، أن الساكنة لديها ملف مطلبي اجتماعي، أبرز مضامينه: فك العزلة عن المنطقة عبر تعبيد المسالك الطرقية، وبناء مستوصف، بالإضافة إلى مشكل التمدرس.

وطالب المتحدث داته، المسؤولين بالجهة أو الإقليم، بالاستجابة الفورية إلى حقوق الساكنة التي ظلت تعاني من منذ سنوات، والحرمان من أبسط شروط العيش.