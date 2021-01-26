بايدن يبقي على إغلاق حدود الولايات المتحدة

جدة - عبدالحي حسين - وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين، أمرا تنفيذيا يقضي بالإبقاء على قيود السفر المفروضة على معظم الدول الأوروبية والبرازيل، التي انضافت إليها جنوب إفريقيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي خلال مؤتمر صحفي، “بناء على نصيحة الفريق الطبي الحكومي، قرر الرئيس بايدن الإبقاء على القيود السارية على منطقة شنغن والمملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا والبرازيل”.

وأضافت أنه “مع تدهور الوضع الوبائي وظهور فيروسات متحورة أكثر عدوى حول العالم، فإن الوقت غير مناسب حاليا لرفع القيود المفروضة على الرحلات الدولية”. وتنطبق قيود السفر هذه أيضا على الصين وإيران.

وسيتعين على المسافرين الذين يصلون عن طريق الجو ، اعتبارا من يوم الثلاثاء، الخضوع لاختبار “بي سي آر” في غضون ثلاثة أيام قبل المغادرة صوب الولايات المتحدة وتقديم دليل خطي على نتائج المختبر أو وثيقة تشير إلى تعافيهم من كوفيد-19. ويأتي هذا القرار في أعقاب التوصيات الأخيرة الصادرة مؤخرا عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وسيخضع المسافرون أيضا لحجر صحي إلزامي عند وصولهم إلى الولايات المتحدة.

وتواصل حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا منحاها التصاعدي بمعدلات قياسية في الولايات المتحدة، حيث تم تسجيل أكثر من 3400 حالة وفاة أمس الأحد، في حين أصيب أكثر من 25 مليون أمريكي بالفيروس.