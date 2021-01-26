مجلس السيادة السوداني: انتشار قواتنا داخل الحدود طبيعي

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 يناير 2021

أعلن مجلس السيادة السوداني، أنّ انتشار القوات المسلحة السودانية داخل الحدود أمر طبيعي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» فى نبأ عاجل عنها قبل قليل.



وأضاف مجلس السيادة السوداني: «لا نرغب في اتخاذ إجراءات تؤثر على علاقتنا مع إثيوبيا».

وكان وزير الدفاع السوداني، ياسين إبراهيم، أكد أمس أنّ حدود السودان مع إثيوبيا واضحة ومنصوص عليها في اتفاقات دولية، وأنّه لا يوجد نزاع حدودي مع إثيوبيا حتى نتفاوض بشأنه.