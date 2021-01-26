3 قتلى و7 مصابين جراء انفجار بمدينة تل أبيض في ريف الرقة شمالي سوريا

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 يناير 2021

قُتل 3 أشخاص وأصيب 7 آخرين، الثلاثاء، جراء انفجار بمدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وضرب انفجار عنيف سوق قرب دوار بلدية مدينة تل أبيض الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف الرقة الشمالي.

ولم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة إذا ما كان الانفجار جرى عبر انتحاري فجر نفسه بحزام ناسف، أم أنه ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بشخص كان ينوي زراعتها بالمنطقة.

وفي 7 يناير/كانون الثاني الجاري، قتل قيادي ضمن ما يسمى الفيلق الأول التابع لمليشيات رجب طيب أردوغان في سوريا جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين في مدينة تل أبيض.

وقبل هذا الاستهداف بيوم، وقع انفجار ضرب مدينة رأس العين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف الحسكة، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة بالقرب من مديرية النفوس، ما أدى إلى مقتل عنصر من الفصائل، وسقوط 4 جرحى من المدنيين.