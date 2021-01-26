مواجهات كورونا بإسرائيل.. توقيف 10 متشددين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوقفت الشرطة الإسرائيلية 10 متشددين يهود في مواجهات اندلعت، مساء الإثنين وفجر الثلاثاء، بالقدس الغربية أدت لإصابة أحد عناصر الشرطة.

وقالت الشرطة، في بيان لها اليوم،: "نشطت العديد من قواتنا منذ الليلة الماضية في أعقاب مظاهرة عنيفة شارك فيها المئات من المتظاهرين بالقدس".

ووقعت المواجهات إثر رفض المتشددين الإجراءات الوقائية التي تفرضها الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأضاف البيان: "أضرم عدد من المشتبهين النار في حاويات وألحقت أضرارا بالبنى التحتية المختلفة للطرق وألحقت أضرارا بمركبات الشرطة، وسيارة إطفاء ساعدت في إطفاء حاويات مشتعلة ومركبة أخرى عابرة في المنطقة".

وتابع: "نتيجة الرشق بالحجارة، أصيب شرطي ومواطن (صحفي) تم تقديم العلاج الطبي لهما".

وأوضحت الشرطة أنه "أثناء الاحتجاج، ألقت الشرطة القبض على 10 من المشتبه بهم في الاضطرابات المختلفة وتم نقلهم للاستجواب".





وكان متشددون يهود شنوا حملة ضد الشرطة الإسرائيلية واتهموها بمحاولة تطبيق تعليمات وزارة الصحة بالقوة.



لكن الشرطة الإسرائيلية مع بدء الاحتجاجات قبل أيام قالت إنها "نرفض رفضا قاطعا الادعاءات والتغريدات التي لا معنى لها وغير المنطقية التي تزعم تطبيق التعليمات بشكل صارم".

وكانت الأيام القليلة الماضية شهدت مواجهات عنيفة بين متشددين يهود وقوات الشرطة في عدد من المدن والأحياء في القدس الغربية وبني براك في وسط إسرائيل.

وكانت أعنف المواجهات في مدينة بني براك وفي بيت شيمش، ضواحي القدس، والقدس الغربية.

وأصيب ما لا يقل عن 12 شرطيا خلال هذه المواجهات فيما تم توقيف ما لا يقب عن 20 من المتشددين اليهود.

ويستمر الإغلاق الإسرائيلي المشدد حتى نهاية الشهر الجاري ولكن الحكومة الإسرائيلية ستبحث خلال الأيام القليلة المقبلة تمديد الإغلاق لأسبوع واحد على الأقل.

وبداية من مساء أمس تم إغلاق مطار بن غوريون، قرب تل أبيب، بالكامل أمام حركة المسافرين القادمين والمغادرين.