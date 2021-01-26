كلينتون ومونيكا.. علاقة فتحت صندوق أسرار رؤساء سابقين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعود يوم 26 يناير حاملا معه ذكرى اعتراف الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون بعلاقته بمونيكا لوينسكي في قضية هزت الرأي العام عام 1998.

لكن قضية كلينتون كانت مجرد فصل في كتاب أسرار الرؤساء الأمريكيين السابقين الذين لم تخلُ مسيراتهم من وجود النساء في حياتهم الخاصة.

بالعودة إلى قضية كلينتون نفسه فإنه تحدث في آخر اعترافاته في القضية عن أن علاقته بمونيكا كانت وسيلة للتغلب على مخاوفه وقلقه، خلال فترة تدريبية للشابة (22 عاما) آنذاك في البيت الأبيض.

وبعد أن فاحت رائحة علاقة (بيل- مونيكا) خضع الرئيس الأمريكي لإجراءات مساءلة برلمانية تسعى لعزله في عام 1998 بسبب اتهامه بالكذب على المحققين حول علاقته بها، لكنه نجا من تلك الإجراءات في مجلس الشيوخ.





وتحولت علاقة الرئيس الديمقراطي الأسبق بـ"لوينسكي" محط أنظار واهتمام وسائل الإعلام العالمية في أواخر التسعينيات بعد أن نفى في بادئ الأمر وجود أي علاقة قبل أن يعترف لاحقاً "بوجود اتصال جسدي حميم وغير مناسب".

أما هيلاري كلينتون فكشفت عن دمار شديد تعرضت له الأسرة.. "لقد أوذيت شخصياً بشكل كبير ولم أصدق ذلك، لا أستطيع تصديق أنك كذبت. لقد كان الأمر فظيعاً وقلتُ إذا كان ذلك سيصبح علنياً، عليك أن تخبر تشيلسي".





هيلاري أضافت: "لقد اتخذت قراراً بالبقاء مع زوجي.. أعتقد أن بعض الناس اعتقدوا أنني اتخذت القرار الصحيح ويعتقد بعضهم الآخر أنني اتخذت القرار الخطأ".

غير أن كلينتون تحدث بمرارة عن لحظة إخبار ابنتهما تشيلسي بالأمر؛ حيث يؤكد أن هذه اللحظة كانت بشعة للغاية.

رؤساء سبقوا كلينتون

رغم الصيت العالمي الذي سيطر على قضية كلينتون، فإن علاقة مماثلة أثارت جدلا حول الرئيس الثالث للولايات المتحدة توماس جفرسون (من سنة 1801 ولغاية سنة 1809).

ويعتقد أن جفرسون أقام علاقة مع امرأة سمراء اسمها سالي هيمينغ، وأنها أنجبت منه طفلا واحدا على الأقل، فيما كشفت تحاليل الحمض النووي (DNA) أجريت بعد نحو 200 عام أن أبوة الرئيس الأمريكي السابق لطفل واحد على الأقل من هذه الفتاة مرجحة جدا.





رئيس آخر وهو وارن هاردينج وترتيبه الـ29 بين الزعماء الأمريكيين، ظل 3 أعوام فقط في الحكم (1921- 1923)، لكنه اشتهر بعلاقاته النسائية المتعددة.

وظل هاردينج متهما بإقامة العديد من العلاقات العاطفية مع صديقات العائلة؛ لعل أسوأها علاقته بزوجة أحد أصدقائه القدامى، وللتغطية على ذلك كان يتبرع بسفرات سياحية لعشيقته ولزوجها.

الملياردير ترامب

تصنف تقارير عالمية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على أنه ظاهرة فريدة في علاقاته النسائية، بحسب تسريبات نشرتها صحف أمريكية وبريطانية.

تسجيلات صوتية لترامب كشفت عن تفاصيل علاقاته النسائية، والتي تعود إلى الفترة ما بين 1993 و2015، ومنسوبة لمقابلات مع هوراد ستيرين لإذاعة شوك جوك.





الملياردير ترامب اعترف بسلوكاته الغربية والسيئة تجاه النساء، ففي أحد التسجيلات في العام 2002، تحدث عن العمر المثالي لمعاشرة النساء.

مقاطع أخرى أزاحت الستار عن اعترافات للرئيس الأمريكي السابق حول تسلله إلى كواليس مسابقات ملكة جمال الكون التي كان يرعاها للنظر للفتيات الجميلات المشاركات وهن عاريات.