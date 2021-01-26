بريطانيا: تعهدات من أسترازينيكا وفايزر بتوفير كميات اللقاحات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت بريطانيا تعهد كل من شركتي أسترازينيكا وفايزر بتوفير الكميات المطلوبة من اللقاحات.



تأتي هذه التعهدات بعدما بدأ الخوف من نقص الجرعات يتسلل بين السكان والقائمين بعملية التطعيم، على أثر إعلان تحالف Pfizer / BioNTech الأسبوع السابق، عن تأخير تسليم الدفعة التالية من الجرعات "من 3 إلى 4 أسابيع"، ما أثار حالة من الذعر.

وتدرس الحكومة البريطانية تشديد الضوابط على حدودها لمنع دخول سلالات جديدة من فيروس كورونا، خشية تقويض نجاح برنامجها للتطعيم ضد فيروس كورونا والذي يعتبر الأكثر نجاحا في أوروبا، إذ تلقى 6.35 مليون شخص الجرعة الأولى.

وبحسب صحيفة "صنداي تايمز"، ستدرس الحكومة البريطانية عدة خيارات من بينها إلزام الحجر الصحي في الفنادق للقادمين إلى البلاد وحظر بعض حاملي جوازات السفر الأجنبية.

وأعلنت بريطانيا، الأسبوع الماضي، أنه سيتم تطعيم كل المواطنين ضد كورونا بحلول سبتمبر المقبل.

ودخلت بريطانيا في أول الشهر في إغلاق وطني ثالث شمل جميع المتاجر والمدارس والكليات والجامعات غير الضرورية لمدة 6 أسابيع على الأقل.

وتنتشر سلالة جديدة شديدة العدوى من الفيروس بين السكان، إذ أصيب حتى الآن واحد من كل 20 شخصا في مناطق من لندن.

وحذر كبير المستشارين الطبيين للحكومة البريطانية، في وقت سابق، من أن الفترة المقبلة ستكون أسوأ جائحة بالنسبة لخدمة الصحة الوطنية، بينما ناشد المواطنين اتباع الإرشادات الصارمة التي تهدف إلى منع انتشار الفيروس، بعد أن ارتفعت حالات الوفاة والإصابات إلى مستويات قياسية قبل إطلاق برنامج تطعيم جماعي.