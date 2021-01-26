تفاصيل أول مكالمة معلنة بين المستشارة الألمانية ميركل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سيبرت، أمس الاثنين، تفاصيل أول مكالمة معلنة بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس الأمريكي جو بايدن بعد تسلم الأخير مهام منصبه.



وقال ستيفن سيبرت المتحدث باسم ميركل في بيان إنّ "المستشارة والرئيس الأميركي اتفقا على أنّ هناك حاجة لجهود دولية قوية للتعامل مع جائحة كوفيد-19".

وأضاف أنّ ميركل رحّبت بقرار بايدن إلغاء القرار الذي اتخذه ترامب في يوليو الماضي بسحب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية.

وكان ترامب قد سحب بلاده أيضاً من اتفاق باريس للمناخ، زاعماً أنّ هذا الاتفاق يهدف إلى "قتل الاقتصاد الأميركي" وليس إنقاذ البيئة.

وأثنت ميركل على إعادة بايدن بلاده إلى اتفاق باريس، وتعهّدت بجاهزية ألمانيا لتحمّل مسؤولياتها "مع الشركاء الأوروبيين وعبر الأطلسي في التعامل مع المهام الدولية".

ودعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الإثنين الرئيس الأميركي جو بايدن لزيارة ألمانيا بمجرد أن يسمح وضع الوباء بذلك.

وفي ما بدا انه اتصال دافئ مقارنة بمحادثاتها مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، شدّدت ميركل وبايدن على أهمية العمل معاً لمكافحة وباء كوفيد-19.

وقالت ميركل الخميس خلال مؤتمر صحافي إن هناك أرضية مشتركة أكثر بكثير مع واشنطن الآن بعد انتخاب بايدن.

وكانت المستشارة الألمانية انتقدت ترامب بكل صراحة، وقالت بعد اقتحام الكابيتول من قبل أنصاره إنّ الرئيس السابق يتشارك مسؤولية ما حدث.