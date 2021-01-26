بالأرقام.. الداخلية تكشف جهودها في مكافحة الإرهاب والجريمة على مدار عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية عن نتائج الجهود الأمنية المبذولة على مدار عام 2020 لمكافحة الجريمة بشتى صورها سواء الجنائية الإرهابية وتضحيات رجال الشرطة بالتزامن مع احتفالات الذكرى الـ 69 لملحمة الإسماعيلية.

وتكللت الجهود بمعرفة قطاع الأمن الوطني بالتعاون مع قوات مكافحة الارهاب وأجهزة الوزارة المعنية في استهداف 150 بؤرة إرهابية وبحوزتهم 137 قطعة سلاح آلي، خرطوش، متعدد، طبنجات، وأثمرت الجهود عن ضبط 72 عبوة تفجيرية وقنابل وأحزمة ناسفة وأجهزة للتواصل الإلكتروني.

كما سقط في شباك الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 1439 تشكيلًا عصابيًا ضمت 4666 متهمًا، كما تم تنفيذ 24 مليون و219 ألفا و776 حكما قضائيا، وضبط 48965 قطعة سلاح ناري منها مدفع مضاد للطائرات، و10 "دانة مدفع"، و9 "مدفع آر بي جي"، و4697 بندقية آلية، و22 جرينوف، و8493 بندقية خرطوش، فضلا عن ضبط 81 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

ونجحت جهود أجهزة مكافحة المخدرات في إحباط تهريب 6 أطنان حشيش بميناء دمياط ، و١١ مليون قرص مخدر لعقار الكبتاجون ، و29 طن حشيش الاجمالي بمختلف المحافظات، و1158 كيلو هيروين ،309 طن بانجو باجمالي 63 الف و613 تاجر مخدرات و1052 كيلو استروكس.

وبلغ حجم المبالغ المالية المحصلة من جرائم غسل الأموال من تجارة المخدرات تقدر بـ 2 مليار و838 مليون جنيه.

وفي مجال التهرب الضريبي، شنت حملات موسعة اسفرت عن ضبط 73 ألف قضية تهرب بحجم تعاملات بلغت 145 مليار و515 مليون جنيه، لإخفاء عن مصلحة الضرائب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وفي مجال الأموال العامة ضبطت قضايا استيلاء على المال العام والنقد الأجنبي والنصب على المواطنين بحجم تعاملات ضبطت نقديا ومستندا 5 مليار و340 مليون جنيه وتم إخطار الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أكد بأن محاور خطط وزارة الداخلية ارتكزت في تحقيق رسالة الأمن على مواصلة المواجهة الحازمة للإرهاب وهنا يقف رجال الشرطة جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة يواصلون عطائهم وتتصل تضحياتهم برصيد من الثقة فيما أنجزوه من انحسار للإرهاب وشل حركة فلول عناصره وبالرغم من النجاحات المحققة التى إنعكست على فرض الأمن والاستقرار بالبلاد إلا أن الوزارة تعي أهمية استمرار اليقظة الأمنية.

وأضاف وزير الداخلية، أن أجهزة الأمن رصدت تحركات التنظيمات الإرهابية التي تعتمد على استغلال محيط إقليمي يشهد حالة من التوتر والعنف وتنطلق منه لزعزعة استقرار دول قارتنا الإفريقية وفي هذا تتكامل الجهود الأمنية لمواجهة المحاولات اليائسة التي تدبرها رؤوس جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج للنيل من مصر وشعبها عبر ترويج الشائعات وتحريف الحقائق وخداع الشباب وتحريضهم على تدمير مقدرات وطنهم

واردف وزير الداخلية، ولقد كان مسار وزارة الداخلية متوازنا متكاملا لمكافحة الجريمة بشتى صورها مما أدى إلى انخفاضا متميزا في معدلات ارتكاب الجريمة الجنائية وهو ما يعكس الجهود الأمنية المضنية التي يضطلع بها رجال الشرطة إلى جانب جهود الدولة في تطوير المناطق السكنية والخطرة والغير آمنة التي كانت تعد أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الجريمة فضلا عن التفاعل الجماهيري مع تلك الجهود والذي ينبع من الإدراك الواعي بأهمية تعاون الشعب مع الشرطة لحماية المجتمع من كل ما يشكل جريمة تستهدف أمنه واستقراره.