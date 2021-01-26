الصين تسجل إصابات جديدة ووفاة بكورونا

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أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 82 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 69 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما البقية قادمة من الخارج.

ومن بين الإصابات المحلية، تم تسجيل 53 حالة في مقاطعة هيلونججيانج وسبع حالات في مقاطعة جيلين وخمس حالات في مقاطعة خبي وحالتين في كل من بكين وشنغهاي.

وتم الإبلاغ عن حالة وفاة مرتبطة بالمرض فى جيلين يوم أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 89197 حالة، بينهم 1885 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، 110 منهم في حالة خطيرة.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 82676، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4636 حالة.

كما شهد يوم أمس تسجيل 57 حالة إصابة جديدة بدون أعراض في البر الرئيسي الصيني. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.