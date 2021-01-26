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الولايات المتحدة: الإصابات بكورونا تصل إلى 25.2 مليون حالة

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 09:57
أشخاص في مطار جون إف كينيدي في مدينة نيويورك
عربي ودولي

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ارتفعت حالات الإصابة بفيروس المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 4ر0 % مقارنة بنفس التوقيت أمس لتصل إلى 2ر25 مليون إصابة حتى الساعة 0352 مساء الاثنين بتوقيت نيويورك.
وبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 419 ألفا و 621 وفاة، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وكانت هذه الزيادة في الحالات أقل من متوسط الزيادة اليومي البالغ 7ر0 % خلال الأسبوع الماضي.
وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بلغ 17ر3 مليون إصابة، بزيادة بنسبة 5ر0 % عن الوقت نفسه من اليوم السابق. 

المصدر: وكالات

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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