الصين تشيّد صرحا هائلا لعزل مصابي كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 يناير 2021 10:09 صباحاً - منذ ساعتين

شيّدت الصين لمنشأة صحية شمالي البلاد، تضم أكثر من 4 آلاف غرفة، مخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد، ومخالطيهم ، حسب ما أظهرته صور الأقمار الصناعية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية.

وتقع المنشأة في مدينة شيجياتشوانغ بمقاطعة هوبي، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 10 ملايين شخص، حسبما ذكرت شبكة “أي بي سي نيوز” الأميركية.

وتمّ بناء المنشأة في زمن قياسي، إذ كانت المنطقة عبارة عن أرض مستوية، قبل بدء عمليات البناء فيها يوم 10 يناير الجاري.

وأكدت صحيفة الشعب اليومية الرسمية، جاهزية أكثر من 600 غرفة مع حلول يوم 19 يناير، ومن المقرر إضافة 3600 غرفة أخرى في وقت لاحق.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بأنه تم إرسال عمال ومواد بناء من جميع أنحاء البلاد للمساعدة في بناء المركز.

وتبلغ مساحة كل غرفة لشخص واحد فقط، 18 مترا مربعا، وتأتي مع أسرّة ومكتب ومكيف هواء وتلفزيون وخدمة “الواي فاي” اللاسلكية.

وتمكنت الصين إلى الحدّ من الانتشار المحلي للفيروس التاجي، لكنها تكافح تفشي كوفيد-19 هذا الشتاء في شمالها البارد، حيث أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، تراجع الإصابات الجديدة بـفيروس كورونا في الصين مع انخفاض الحالات في أشد إقليمين تضررا فيها دون العشرة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 25 يناير، انخفاضا من 124 إصابة في اليوم السابق.

وسجل إقليم هيلونغجيانغ 53 حالة إصابة جديدة، لكن جيلين وهوبي، وهما إقليمان آخران في شمال شرق الصين شهدا زيادة كبيرة في الحالات في الأسابيع القليلة الماضية، فسجل جيلين سبعا وهوبي خمسا فقط.

وارتفع عدد حالات الإصابة دون أعراض، التي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 57 من 45 في اليوم السابق.

ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 89197 حالة، بينما ارتفع مجمل الوفيات وفاة واحدة إلى 4636، في أول زيادة منذ 13 يناير، حسبما ذكرت “رويترز”.