تعرف على حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 يناير 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس بارداً إلى بارد نسبياً على المحافظات الجبلية والمناطق المرتفعة في محافظات أخرى وكذلك على المناطق الصحراوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وأشار المركز في نشرته الجوية، إلى أن الطقس سيكون بارداً على المحافظات الجبلية خاصة محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.

وأكد أن الطقس سيكون بارداً إلى بارد نسبياً على المناطق المرتفعة من محافظات الضالع، إب، تعز، لحج ،أبين ، شبوة وحضرموت، كما سيكون بارداً نسبياً بوجه عام على المناطق الصحراوية أثناء ساعات الليل والصباح.

ونبه المركز المواطنين والمزارعين ورعاة المواشي والنحل إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من البرد.