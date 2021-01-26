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إصابة الملياردير كارلوس سليم بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 26 يناير 2021

أعلنت عائلة الملياردير وقطب الاتصالات المكسيكي كارلوس سليم البالغ 80 عاماً الإثنين أنّه يخضع للعلاج بعد إصابته بفيروس المستجدّ، مطمئنة في الوقت نفسه إلى أنه يعاني من أعراض خفيفة.

 

وقال ضومط سليم ابن الملياردير إنّ والده "بحالة جيّدة ويتحسّن بشكل جيّد جداً من كوفيد-19 بعد أسبوع من الأعراض الخفيفة".

 

وتقدّر ثروة سليم الذي يتحدّر من أصل لبناني ويملك شركة الاتصالات العملاقة "أمريكا موفيل" بنحو 59,9 مليار دولار، وفقاً لمجلة فوربس، ما يجعله أغنى رجل في أمريكا اللاتينية.

 

ويساهم الملياردير من خلال مؤسسته الخيرية في تمويل الإنتاج المشترك في المكسيك والأرجنتين للقاح شركة استرازينيكا وجامعة اوكسفورد المضادّ لكوفيد-19، وذلك بهدف توزيعه في أمريكا  اللاتينية.

 

وجاء إعلان عائلة سليم غداة تغريدة للرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور كشف فيها عن إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، مشيراً إلى أنّه يعاني من أعراض خفيفة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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