شكرا لقرائتكم خبر عن ردًا على أمريكا .. الصين تجري تدريبات عسكرية في بحر الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الصين اليوم الثلاثاء إنها ستجري تدريبات عسكرية في بحر الصين الجنوبي هذا الأسبوع بعد أيام من تعبير بكين عن استيائها من دخول مجموعة حاملة طائرات أمريكية إلى المياه المتنازع عليها.

وحظرت مذكرة أصدرتها إدارة السلامة البحرية الصينية دخول منطقة من المياه في خليج تونكين إلى الغرب من شبه جزيرة ليتشو في جنوب غرب الصين من 27 إلى 30 يناير كانون الثاني. لكن المذكرة لم تتضمن تفاصيل بشأن الموعد المحدد لإجراء التدريبات أو حجمها.

وقال الجيش الأمريكي إن مجموعة حاملة الطائرات تيودور روزفلت دخلت بحر الصين الجنوبي يوم السبت لتعزيز "حرية البحار"، وذلك بعد أيام قليلة من تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة.

وأصبحت هذه المياه المتنازع عليها نقطة نزاع أخرى في العلاقات الثنائية المتوترة بين بكين وواشنطن. وزاد الجيش الأمريكي باطراد من أنشطته هناك في السنوات القليلة الماضية مع سعي الصين للتأكيد على مطالبها بالسيادة في المنطقة في إطار نزاع مع دول مجاورة تشمل فيتنام وماليزيا والفلبين وبروناي وتايوان.