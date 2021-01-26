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انطلاق تظاهرة في ذي قار.. والسبب؟

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بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بقيام اصحاب السيارات المخصصة للنقل الداخلي في محافظة ذي قار بتظاهرة لتخصيص مرآب خاص لهم أسوة ببقيت المحافظات.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "اصحاب السيارات المخصصة للنقل الداخلي في محافظة ذي قار قاموا بتظاهرة صباح هذا اليوم مطالبين بتخصيص مرآب خاص لهم أسوة ببقيت المحافظات".

واضاف ان " اصحاب السيارات ناشدوا ايضا رئيس الوزراء بالنظر الى حالتهم بعد عجز الحكومة المحلية عن تخصيص هكذا مرآب منذ عام ٢٠٠٨".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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