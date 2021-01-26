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البيت الابيض يصدر بيانا بشأن المتحولين جنسيا في الجيش الامريكي

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد البيت الأبيض، بأن الرئيس جو بايدن ألغى قرارا يمنع المتحولين جنسيا من الخدمة في الجيش الأمريكي.

وجاء في البيان أن "الرئيس بايدن يعتقد أن الهوية الجنسية يجب ألا تكون عائقا أمام الخدمة العسكرية وأن قوة أمريكا تكمن في تنوعها".

وأضاف أن "السماح لجميع الأمريكيين المؤهلين بخدمة بلادهم بالزي العسكري هو أفضل للجيش وأفضل للبلاد لأن القوة الشاملة هي قوة أكثر فاعلية. ببساطة، هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به وهو في مصلحتنا الوطنية".

وكان الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما سمح في عام 2016 للأشخاص المتحولين جنسيا بالخدمة في الجيش علانية، لكن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب جمد تجنيدهم مع السماح للأفراد العاملين بالبقاء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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