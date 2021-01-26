انت الان تتابع خبر التربية تصدر نوجيها لإدارات المدارس بشأن بث المحاضرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اوعزت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، الى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة، بضرورة تنظيم أوقات البث للمنصات التعليمية والدروس التي تُبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.