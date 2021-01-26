انت الان تتابع خبر التربية تصدر نوجيها لإدارات المدارس بشأن بث المحاضرات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اوعزت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، الى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة، بضرورة تنظيم أوقات البث للمنصات التعليمية والدروس التي تُبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الوزارة في بيان تلقت "الخليج 365" نسخة منه، ان "المديرية العامة للأشراف التربوي وجهت بتنظيم أوقات البث للمنصات التعليمية والدروس التي تُبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفق جدول الكتروني يعدهُ مدير المدرسة".
واضاف البيان ان "ذلك من أجل استكمال الخطة التي وضعتها الوزارة وتسهيل إيصال المادة العلمية الكترونياً للتلاميذ والطلبة الأعزاء وللمراحل الدراسية كافة".
واضاف البيان ان "ذلك من أجل استكمال الخطة التي وضعتها الوزارة وتسهيل إيصال المادة العلمية الكترونياً للتلاميذ والطلبة الأعزاء وللمراحل الدراسية كافة".