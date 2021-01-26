زعيم الجمهوريين بـ"الشيوخ" يوافق على تقاسم السلطة مع الديمقراطيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الإثنين إنه سيوافق على اتفاق لتقاسم السلطة مع الديمقراطيين.

وكان ثمة خلاف بين الديمقراطي تشاك شومر، زعيم الأغلبية حاليا بفضل الصوت المرجح لنائبة الرئيس كاملا هاريس، حول طلب الجمهوريين بأن يتعهد نواب الحزب الديمقراطي بالاستمرار في إجراء يشترط حصول أي تشريع على أغلبية كبيرة تصل إلى 60 صوتا من أجل إقراره، وهو ما تم رفضه.

وقال ماكونيل إن "الإجراء كان جزءا رئيسيا من الأساس الذي قام عليه آخر اتفاق لتقاسم السلطة عام 2001، وهو حصول كل من الحزبين على 50 مقعدا".

وقال جاستن جودمان، المتحدث باسم شومر، في بيان: "نحن سعداء لأن السيناتور ماكونيل تخلى عن طلبه السخيف.. نتطلع إلى مجلس الشيوخ تحت سيطرة الديمقراطيين والبدء في تنفيذ أشياء كبيرة وجريئة للشعب الأمريكي".

وأشار بعض الديمقراطيين الليبراليين إلى ضرورة إزالة حاجز الستين صوتا لإقرار التشريعات من أجل الإسراع بتنفيذ جدول أعمال الرئيس الأمريكي جو بايدن، غير أن الأخير لم يلمح إلى دعم هذه الخطوة.

ومنعت هذه الأغلبية الكبيرة مجلس الشيوخ في السنوات القليلة الماضية، من إقرار أغلب التشريعات الكبرى.