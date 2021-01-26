بايدن يمدد قيود كورونا على أوروبا والبرازيل.. ويضيف جنوب أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، أمرا يمنع معظم غير الأمريكيين الذين زاروا جنوب أفريقيا في الآونة الأخيرة من دخول البلاد.

ويعاود أمر بايدن كذلك فرض حظر دخول، من المنتظر أن ينتهي اليوم الثلاثاء، على جميع المسافرين غير الأمريكيين الذين زاروا البرازيل وبريطانيا وأيرلندا و26 دولة في أوروبا تسمح بالسفر عبر الحدود المفتوحة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ألغى الأسبوع الماضي هذه القيود التي فُرضت العام الماضي، على أن يسري الإلغاء اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إنه "مع اتساع رقعة الجائحة، وانتشار سلالات أكثر عدوى (من فيروس كورونا) فإن هذا ليس الوقت المناسب لرفع القيود على السفر الدولي".

يأتي ذلك بينما تسري اعتبارا من اليوم الثلاثاء قواعد جديدة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، منها تلزم جميع المسافرين الدوليين جوا من سن عامين فأكثر بتقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا أو إثبات التعافي من كوفيد-19 من أجل دخول الولايات المتحدة.

وكانت وزارة الخارجية والمراكز الأمريكية حثا مجددا المواطنين الأمريكيين أمس الإثنين، على "معاودة النظر في السفر للخارج وتأجيل السفر لغير الضرورة".